Monaco-Juventus: le formazioni ufficiali. Koopmeiners, David, Openda, le scelte di Spalletti

La Juventus, già certa dei playoff, può ancora ambire alla qualificazione diretta agli ottavi. Ma nel Principato sarà turnover: come giocheranno le due squadre

Già certa della qualificazione ai playoff, la Juventus chiude la fase campionato di Champions League nel principato contro il Monaco. C’è ancora speranza di centrare l’accesso diretto agli ottavi, ma affinché ciò avvenga è necessario battere la squadra dell’ex Zakaria e sperare in un incrocio favorevole di risultati. In attacco Openda o David? C’è spazio anche per Koopmeiners? Luciano Spalletti ha deciso l’undici titolare: ecco le formazioni ufficiali.

Monaco-Juventus: le formazioni ufficiali

Prima di scoprire le formazioni ufficiali, facciamo il punto sul cammino delle due squadre. La Juventus fa scalo allo Stade Louis-II con la sicurezza di giocare i playoff ed è già un risultato che rasserena Spalletti, reduce anche dal tris rifilato al ‘suo’ Napoli nel big match dello Stadium.

I 12 punti fin qui collezionati, gli stessi dell’Inter, valgono il 15esimo posto in classifica: un successo potrebbe addirittura proiettare i bianconeri nella Top-8 aprendo così scenari inaspettati fino a qualche a neppure tanto tempo fa. Ben più complessa e delicata è la situazione del Monaco, 21esimo con 9 punti. In caso di sconfitta, la squadra di Pocognoli . priva di Pogba – rischia l’eliminazione, per cui l’obiettivo è salvaguardare il posto negli spareggi.

Bremer, Koopmeiners: le scelte di Spalletti

È tempo di rotazioni in casa Juventus. Spalletti concederà un po’ di respiro a qualche titolarissimo per lanciare chi di recente ha avuto un minutaggio ridotto. Tra i pali ci sarà Di Gregorio, mentre la linea difensiva sarà composta da Kalulu, Gatti, che consentirà a Bremer di recuperare la forma migliore, Kelly e Kostic, favorito sul diffidato Cambiaso.

In mezzo al campo nuova chance per Koopmeiners: il tecnico di Certaldo è ancora sicuro di poter valorizzare l’olandese, che sarà affiancato a Thuram. Anche Locatelli è a rischio squalifica, per cui sarà risparmiato.

In attacco chi tra Openda e David?

Per quanto riguarda la linea dei trequartisti, partiranno dal primo minuto il jolly McKennie, Miretti e l’insostituibile alieno – per dirla alla Spalletti – Yildiz.

Lì davanti la scelta che sorprende: David è finalmente esploso, tuttavia toccherà a Openda giocare. Per il belga l’occasione di far ricredere gli scettici: la sfrutterà? Pocognoli risponde col 4-4-2: il Monaco punterà tutto su Golovin e Balogun, attaccante che in passato era stato a un passo dall’Inter.

Monaco-Juventus: formazioni ufficiali non ancora disponibili

Le probabili formazioni: