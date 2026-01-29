Monaco-Juventus, moviola: la papera di Perin e le polemiche sul gol annullato

La prova dell’arbitro Sanchez nell’ultima giornata della phase di Champions League analizzata al microscopio, il fischietto spagnolo ne ha ammoniti 3

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

José María Sánchez, la scelta per Monaco-Juventus, da quando ha debuttato a livello internazionale nel 2015 si è sempre dimostrato affidabile e rigoroso. La sua lunga carriera lo ha portato a dirigere partite di rilievo non solo nella Liga, ma anche in Champions, Europa e Conference League, rafforzando la sua reputazione a livello continentale. Tra le partite che hanno segnato la sua carriera, si annoverano finali importanti in Coppa del Re e Supercoppa Spagnola ma ha diretto anche Norvegia-Italia nella sera della disfatta di Spalletti. Dopo quel ko per 3-0 il ct della nazionale venne esonerato. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Sanchez con la Juve

Un solo precedente con i bianconeri, il successo per 3-0 in trasferta col Nantes nel febbraio 2023.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cabañero e Prieto con Busquets Ferrer IV uomo, Soto Grado al Var e il portoghese Narciso all’Avar, l’arbitro ha ammonito Kehrer, Yildiz, Camara, Adzic e il tecnico Pocognoli

Monaco-Juve, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 2′ terrificante disimpegno con i piedi terribile di Perin, che serve praticamente un assist a porta vuota ad Akliouche, clamoroso l’errore del giocatore del Monaco. All’8′ graziato Golovin dopo un pestone su Conceicao. Al 14′ segna il Monaco con Balogun ma c’era una chiarissima spinta sulla schiena di Kalulu in precedenza e il gol viene annullato.

Al 64′ giallo a Kehrer per un intervento pericoloso ai danni di Openda, al 71′ ammonito Camara per un intervento scomposto su Openda. Giallo anche per Yildiz al 77’ per un interento su Teze. Giallo anche per Adzic all’86’: fallo su Camara. Dopo il recupero finisce 0-0.