Monaco, Pogba bocciato alla prima da titolare dopo 3 anni: bufera sull'ex Juve, i tifosi lo scaricano

Il polpo gioca meno di un'ora nella gara dei monegaschi con il Metz ma non convince, gli ospiti rimontano e vincono solo dopo la sua sostituzione

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il Pogback vero avrebbe dovuto essere diverso. A 1084 giorni dalla sua ultima partita da titolare – l’ultima volta che aveva giocato dal 1′ in una partita professionistica era stato il 14 maggio 2023, in un incontro tra Juventus e Cremonese, quando rimase in campo per 24 minuti prima che i suoi muscoli posteriori della coscia cedessero – Paul Pogba ha riassaporato l’esperienza in Metz-Monaco ma non ha convinto.

Neanche due ore in campo dall’inizio della stagione

Dopo tutti gli infortuni e i problemi legali, tra cui una maxisqualifica per doping e dopo un inizio di stagione difficile e una serie di infortuni che lo hanno tormentato da quando è arrivato al Monaco, l’ex nazionale francese aveva collezionato solo 57 minuti di gioco in cinque presenze. Il tecnico del Monaco, Sébastien Pocognoli, lo ha rilanciato dal 1′ nella trasferta col Metz ma Pogba si è visto poco o niente.

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La rimonta del Monaco senza Pogba

L’ex Juventus è stato sostituito al 58’ con i suoi sotto 1-0 (la partita è poi finita 1-2), mostrando solo vaghi lampi del suo talento. Il

Il Metz era passato in vantaggio con Jessy Deminguet (49′), il Monaco ha reagito solo dopo l’uscita di Pogba, pareggiando con Folarin Balogun (61′) e poi centrando la vittoria nei minuti di recupero con un gol di Ansu Fati (91′). I monegaschi hanno così riacceso le speranze di qualificazione europea dopo tre partite senza successi ma il futuro di Pogba resta un mistero.

I tifosi sul web lo scaricano

Fioccano i commenti dei tifosi francesi sul web: “È stato un grande giocatore, ma sappiamo tutti che per lui è la fine della carriera” e poi: “Era un grande giocatore, e la strada per la guarigione è lunga e difficile. Ma i grandi giocatori sono capaci di tutto, speriamo che ce la faccia” e anche: “Date le sue condizioni fisiche al suo arrivo e gli infortuni subiti in questa stagione, si è trattato di una preparazione per l’anno prossimo (speriamo!) perché molti giocatori se ne andranno! Deve mantenere questo slancio e la sua forma per mostrare il meglio di sé l’anno prossimo”.

C’è chi non ha pietà: “Che truffa e, soprattutto, che disonestà da parte sua. 10 mesi e nessun miglioramento! 57 minuti al rallentatore, sembrava una domenica mattina a un evento aziendale!!…” e poi: “È incredibile che sia durato 60 minuti, anche se a un ritmo lento… quando ha dovuto tornare indietro per rimediare al suo errore, ho pensato che sarebbe svenuto e sarebbe diventato rosso”.

I fan sono scatenati: “Con lui, la squadra stava perdendo, è uscito e hanno vinto” e ancora: “Gli restano due partite per ritrovare la forma e giocare per tutti i 90 minuti! Questa avrebbe dovuto essere la sua sfida quest’anno, invece di mettergli pressione e parlare di un suo ritorno nella nazionale francese… Bisogna capire da dove viene…” e infine: “Un proverbio della mia regione dice: “Quando non ci riesci e non ti arrendi, tutto ciò che va a rotoli è colpa tua”!!! È davvero ora che Pogba si arrenda e inizi un nuovo capitolo della sua vita!”