Monaco, spunta Spalletti

Anche Luciano Spalletti nella lista di nomi fatti per la sostituzione di Leonardo Jardim, vicino all'esonero dopo la sconfitta in campionato contro il Marsiglia. Il club del Principato, sconfitto per 4-3 dall'OM, sta optando per il cambio di panchina e ha messo nel mirino l'ex tecnico dell'Inter, ancora sotto contratto con il club nerazzurro fino al 2021.

Spalletti guadagna 4,5 milioni di euro l'anno, e la firma con il Monaco farebbe risparmiare alla società meneghina 9 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 16-09-2019 21:00