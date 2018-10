Monaco, via Jardim: arriva Henry

Il Monaco ha annunciato l'esonero di Leonardo Jardim. Il tecnico portoghese, che paga il difficile inizio di stagione (la squadra è penultima in classifica con 6 punti in 9 giornate) era approdato nella società del Principato nel 2014 per sostituire Claudio Ranieri.

Sotto la sua gestione, il Monaco ha conquistato una Ligue 1 nel 2017, ma soprattutto ha valorizzato un talento del calibro di Mbappé, venduto a peso d'oro. "Sono grato e orgoglioso di aver potuto allenare l’AS Monaco per più di quattro anni. Ho sempre dato il meglio di me stesso e ho lavorato con passione. Abbiamo vinto grandi vittorie insieme e conserverò sempre quei ricordi in me", è la nota del mister lusitano dopo l'annuncio del licenziamento.

Al suo posto, secondo l'Equipe, è in arrivo una ex gloria del club monegasco, Thierry Henry.

SPORTAL.IT | 11-10-2018 13:55