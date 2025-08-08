Monaco, vietato mostrarsi dell'Inter: messaggio del club ai tifosi nerazzurri prima dell'amichevole con Pogba

Bufera Monaco dopo la decisione di vietare ai tifosi dell'Inter di indossare segni riconoscitivi dei nerazzurri: se scoperti, i monegaschi potranno far uscire i supporter.

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Dopo la goleada contro la neonata Under 23, l’Inter di Christian Chivu torna in campo nella prima amichevole pre stagionale all’estero di quest’anno. I nerazzurri infatti saranno ospiti del Monaco di Paul Pogba: oggi, venerdì 8 agosto, allo Stade Louis II, si giocherà la partita. Le due squadre si sono incontrate anche nella scorsa edizione della Champions League ed entrambe parteciperanno alla prossima. Primo test di livello per Lautaro e compagni, che però non potranno contare sul sostegno dei proprio tifosi, nonostante la vicinanza della trasferta. Almeno, non sul sostegno “manifesto” fatto di sciarpe, bandiere e striscioni nerazzurro: nel Principato è vietato.

Il Monaco vieta segni distintivi dell’Inter

I tifosi dell’Inter potranno anche entrare nello stadio di Montecarlo, ma sono assolutamente vietati tutti i segni distintivi dei nerazzurri. Così ha fatto sapere il Monaco che ha pubblicato un avviso sulla pagina per acquistare i biglietti sul proprio sito annunciando la mancata apertura del settore ospiti per l’amichevole. Per la tribuna Pesages si legge: “I posti in tribuna Pesages sono riservati esclusivamente ai tifosi dell’AS Monaco. Se sei un tifoso dell’Inter, tieni presente che ti trovi in una zona ‘neutrale’. Non saranno accettati segni distintivi diversi da quelli dell’AS Monaco”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma lo stesso viene scritto anche sul settore che sul sito del Monaco viene identificato come quello per gli spettatori neutrali, specificando le eventuali conseguenze se scoperti a indossare segni distintivi dell’Inter: “L’AS Monaco desidera informare gli spettatori che non saranno accettati altri segni distintivi se non quelli dell’AS Monaco, pena il rifiuto di accesso allo stadio”.

“Potenziali procedimenti legali se sei un tifoso dell’Inter”

Nella sezione ticket del sito del Monaco per l’amichevole, si leggono anche altre informazioni dedicate ai tifosi dell’Inter: “L’AS Monaco è lieto di accogliervi allo Stadio Louis-Il in occasione di questa partita amichevole. Desideriamo informarvi che, se siete tifosi dell’ Inter, vi consigliamo di acquistare i vostri biglietti esclusivamente tramite il canale di vendita ‘spettatore neutro'”. Sostanzialmente vieta ai tifosi dell’Inter di comprare il biglietto nella Tribuna Pesages, storicamente riservata solo ai tifosi del club monegasco.

“Il club ricorda che qualsiasi segno distintivo diverso da quelli dell’AS Monaco è severamente vietato e potrà comportare il rifiuto dell’accesso allo stadio. Inoltre, la presenza di tifosi interisti al di fuori delle aree riservate agli ‘spettatori neutrali’ è vietata. Qualsiasi violazione di questa regola potrà comportare il rifiuto d’ingresso, l’espulsione definitiva dallo stadio e potenziali procedimenti legali. Vi ringraziamo per la vostra comprensione e collaborazione”.

Tifosi dell’Inter infuriati: chiedono spiegazioni

I tifosi nerazzurri sui social si sono infuriati attaccando fortemente il Monaco e chiedendo all’Inter di chiedere spiegazioni al club monegasco. Un comportamento che lascia alquanto sconcertati data la natura amichevole della partita. Ci si aspettava un afflusso importanti di tifosi dell’Inter dall’Italia, ma dopo la decisione del Monaco le cose potrebbero cambiare. E non certamente per il prezzo dei tagliandi, fissato in 12 euro, ma per le rigide – e poco comprensibili – “regole” imposte ai fan della formazione in trasferta.