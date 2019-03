Monchi, addio Roma: 'Idee diverse dalla proprietà'

Monchi nella giornata di lunedì è stato presentato come nuovo direttore sportivo del Siviglia.

Un ritorno per l’ex Roma che ha parlato anche della ragione per cui ha lasciato i giallorossi prima del previsto.

“Sono andato via dalla Roma – ha dichiarato il dirigente spagnolo – prima di finire il mio contratto per una ragione molto semplice: abbiamo capito che l’idea della proprietà era diversa dalla mia e continuare a quel punto non era giusto. Posso parlare solo bene di Pallotta e tutti quelli che mi hanno voluto a Roma. Non parlerò mai male della Roma. Abbiamo deciso di fermarsi”.

SPORTAL.IT | 18-03-2019 17:05