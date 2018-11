Monchi: "Di Francesco non si tocca"

Prima della partita di Champions League sul campo del Cska Mosca, il ds della Roma Monchi ha parlato a 'Sky Sport' per ribadire la fiducia della società nel lavoro del tecnico Eusebio Di Francesco, nonostante l’andamento altalenante in campionato: “ Eusebio sta facendo un lavoro importante. Per la Roma c’è bisogno di un allenatore con personalità e mentalità vincente e il Mister ha tutto questo: ho una grandissima fiducia nel suo lavoro”.

Monchi ha poi commentato la decisione di Di Francesco di schierare da titolari a Mosca Kluivert e Cristante, due dei tanti nuovi acquisti dell’ultima sessione di mercato, ancora in cerca dell’adattamento alla nuova squdara: E’ normale che non tutti abbiano lo stesso tempo di adattamento. Kluivert ha avuto la sfortuna di avere questo infortunio, bisogna capire che giocare nel calcio italiano non è facile. Io sono fiducioso su di lui e su Cristante. Nel mio percorso di direttore sportivo ho visto situazione simili, giocatori che il giorno prima sono arrivati e il giorno dopo erano pronti e altri che hanno bisogno di tempo".

SPORTAL.IT | 07-11-2018 22:05