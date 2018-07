Monchi fa il punto sul mercato

Durante la conferenza stampa, il direttore sportivo della Roma Monchi ha presentato i due nuovi innesti Ante Coric e William Bianda: "Siamo qui per presentare Coric e Bianda che sono un esempio di quello che la Roma vuole fare nel futuro, prendere giocatori pronti e giovani che hanno un futuro molto importante. Sono contento di avere la possibilità di presentarli, non è stato facile prenderli".

Da qualche settimana l'ambiente giallorosso è turbato riguardo il futuro di Alessandro Florenzi: "Non siamo andati molto avanti con il rinnovo, è una situazione difficile. Florenzi è un grande giocatore, la Roma ha fatto una grande offerta e capisco che ha la sua richiesta. Sono fiducioso, ma ripeto non è cambiato tanto. Alessandro è un figlio di Roma. Qualunque cosa succeda uscirà dalla porta più importante di questo club. Lo aspetto qui tutti i giorni per il rinnovo, ma ancora manca un po'".

Discorso analogo per Alisson, più volte accostato ad altre squadre: "Mi dispiace per l’eliminazione dal Mondiale, la risposta su Alisson è la stessa per Florenzi: non ci sono novità, non abbiamo ricevuto offerte. Dire che abbiamo messo un prezzo sembra strano. La nostra idea è che Alisson adesso va in vacanza e rientra con la squadra una volta che finisce la sua vacanza. Non c’è altra idea, se ci saranno altre situazioni le valuteremo, ma ad oggi non è cambiato nulla".

Riguardo il mercato in entrata, si è fatto il nome dello svedese Forsberg: "Lo conosco bene ma non mi piace prendere i giocatori solo per un buon Mondiale, le cose possono cambiare. Piace anche al mister ma non è detto che lo prenderemo".

Anche il marocchino Ziyech è stato accostato alla Roma: "Lo seguo da tempo e non posso dire che non mi interessa ma nel suo ruolo abbiamo già tanti giocatori".

In chiusura, un intervento sulla trattativa Ronaldo-Juve: "Sono concentrato sul mio lavoro e sono stato molto impegnato ma quello che ha fatto Ronaldo in passato è importante. Se dovesse arrivare sarebbe una cosa buona per il campionato".



SPORTAL.IT | 07-07-2018 13:30