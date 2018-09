Monchi: "Io al Barça? Ho una clausola"

Il Barcellona pensa a Monchi come nuovo direttore sportivo.

Il dirigente giallorosso ne ha parlato in un’intervista rilasciata a Cadena Cope: “Non è nei miei pensieri al momento, penso al presente e non mi preoccupa nulla che non sia oggi. Ho ancora un contratto per altre due stagioni con la Roma, nel quale è inserita una clausola rescissoria”.

”La mia intenzione è quella di migliorare il nostro campionato – ha dichiarato il direttore sportivo ex Siviglia – Continuerò a lavorare sodo per onorare la fiducia del presidente e della società”.

SPORTAL.IT | 19-09-2018 13:10