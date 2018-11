Monchi non ci sta: 'Dov'è il Var?'

La Roma pareggia in extremis a Firenze grazie a Florenzi, ma oltre che con un punto torna a casa con tanta rabbia. Il rigore trasformato da Veretout per un contatto tra Simeone e Olsen non va infatti giù al club giallorosso.

Il tecnico Di Francesco non ha parlato al termine della partita, lasciando la parola al ds Monchi, le cui proteste sono garbate, ma ferme: “Sono contento del gioco espresso, avremmo meritato di più, ma purtroppo una giocata ha cambiato la partita. Non ho mai parlato dell'arbitro e non voglio farlo, lui non è responsabile perché in campo è difficile, ma c’è il Var che io difendo a oltranza e va usato, il rigore non c'era. Noi lavoriamo tante ore per la nostra squadra e non possiamo vedere vanificato tutto per un episodio così".

"Non è la prima volta che si è protagonisti con noi, ricordo il rigore non fischiato a Perotti contro l'Inter – ha aggiunto il dirigente spagnolo – Rimane un po' di amarezza, nessuno lo fa apposta, ma mi domando perché la Roma deve sempre stare zitta? Questa non può non essere una situazione da Var. L'arbitro non è l'ultimo responsabile, c'è una persona che sta tranquilla e seduta e deve invitare l'arbitro a rivedere l'errore".



