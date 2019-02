Monchi-Roma, può finire tutto a giugno

L’esperienza di Monchi alla Roma potrebbe concludersi già al termine dell’attuale stagione, con due anni d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto.

Tra gli imputati secondo critica e tifoseria, a causa della conduzione del mercato, per l’annata piena di alti e bassi che sta vivendo i giallorossi, il dirigente spagnolo continua ad avere mercato all’estero, sulla scia di quanto fatto ai tempi di Siviglia tra giocatori scoperti da sconosciuti e rivenduti a peso d’oro e titoli in bacheca.

Ecco allora che, come riporta la 'Bbc', a ricordarsi di Monchi è proprio Unai Emery, ex allenatore del Siviglia dei tempi d’oro e ora manager dell’Arsenal. Il tecnico basco e il dg Raul Sanllehi avrebbero scelto Monchi per completare la dirigenza dalla prossima stagione: i contatti sarebbero già partiti.

SPORTAL.IT | 06-02-2019 08:45