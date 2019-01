Monchi spiega la strategia della Roma sul mercato

Prima del fischio iniziale di Roma-Entella, ottavo di finale di Coppa Italia, il direttore sportivo dei giallorossi, Monchi, ha parlato a Rai Sport del mercato del club capitolino.

“Noi stiamo cercando giocatori per alzare il livello qualitativo della rosa – ha dichiarato Monchi – ma se non lo troviamo rimaniamo così. Il mister non ha fatto nessuna richiesta particolare, ma sa perfettamente che siamo al lavoro tutti i giorni per migliorare la squadra. La squadra per me è forte, le soluzioni vanno trovate dentro la squadra”.

Su un’ipotesi legata all’arrivo di Badelj: “Non parlo di giocatori di altre società, poi se mi domandate di un calciatore della Lazio mi mettete in difficoltà. Badelj mi è sempre piaciuto, già da quando ero al Siviglia, ma ora non stiamo pensando a lui”.

Sul centrocampo: “Siamo contenti che ora la mediana della Roma sia composta da calciatori giovani e forti. De Rossi? E’ un giocatore importantissimo, è fuori da tanto ma sta guarendo, siamo sicuri che sarà pronto per la seconda parte di stagione”.

SPORTAL.IT | 14-01-2019 22:10