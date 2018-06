Monchi stronca Nainggolan

Nel giorno della presentazione di Javier Pastore, le domande durante la conferenza stampa sono state quasi equamente divise tra l’argentino e il direttore sportivo della Roma Monchi che, da ex portiere, ha dovuto “parare” tanti interrogativi sulle possibili cessioni di Alisson e Manolas.

Il portiere del Brasile è al centro dei desideri di Real Madrid e Chelsea, ma il dirigente spagnolo è di diverso avviso…: "Fino a oggi non abbiamo ricevuto offerte, dobbiamo aspettare la fine del mondiale. Se è incedibile? Nessun giocatore lo è” ha tagliato corto Monchi. Quanto a Manolas “ho letto che il Chelsea può pagare la clausola, ma non hanno ancora un allenatore e a me non sono arrivate offerte”.

Monchi ne ha pure per Nainggolan, che nel giorno dell’approdo all’Inter aveva tenuto a specificare di non aver deciso in prima persona di lasciare la Roma: “Abbiamo fatto una scelta, qualcuno potrà capirla, altri no. È arrivata un’offerta e abbiamo deciso di accettarla, questo è il mio mestiere".

SPORTAL.IT | 26-06-2018 21:40