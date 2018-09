Monchi: "Vendere non è un male"

Il direttore sportivo della Roma Monchi a Sport Illustrated ha parlato del mercato estivo e delle cessioni di Nainggolan, Alisson e Strootma: "Per quanto tempo si andrà avanti così? Lavoriamo prima di tutto per trovare una sostenibilità economica, il che ci permette di decidere chi vendere e quando vendere oppure no. Siamo sulla buona strada, ma non significa che non venderemo nel futuro perché vendere non è un male, ma è una cosa normale se poi investi in strutture, allenatori egiocatori che fanno crescere il club. Si è sempre venduto nella storia del calcio. Il Barcellona ha venduto Neymar, il Real Madrid ha venduto Ronaldo, la Juventus ha venduto Pogba e Higuain. Le società devono essere capaci di reinvestire i soldi".

"Il mio più grande obiettivo è costruire un modello economico che sia sostenibile e stabile, mentre a livello sportivo è portare la Roma più vicino possibile al massimo livello. Sono questi i miei due obiettivi".

SPORTAL.IT | 08-09-2018 21:40