Moncini trascina il Cittadella in semifinale

Il Cittadella espugna il Picco superando lo Spezia per 2-1 e si qualifica per la semifinale del campionato di serie B, dove affronterà il Benevento. La squadra di Venturato passa il turno grazie alla doppietta di Moncini e all'ottima prestazione del portiere Paleari, ai padroni di casa non basta il momentaneo pareggio di Maggiore.

Interviene per la prima volta il Var in serie B: annullata la tripletta a Moncini per fuorigioco.

SPEZIA-CITTADELLA 1-2

22' e 66' Moncini (C), 52' Maggiore (S)

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Vignali, Terzi, Capradossi, Augello; Maggiore (72' Da Cruz), Ricci (85' Bartolomei), Mora; Gyasi (68' Bidaoui), Galabinov, Okereke. All. Marino

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare (72' Drudi), Adorni, Benedetti (79' Cancellotti); Siega, Iori, Branca; Panico; Moncini, Finotto (68' Diaw). All. Venturato

SPORTAL.IT | 17-05-2019 23:12