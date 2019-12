Monday Night NFL, Eagles all'ultimo respiro

Il Monday Night NFL sorride a Philadelphia che, all'overtime, si impone su New York (23-17 il finale). Per gli Eagles si tratta sel sesto successo stagionale (6-7 il record). Annata da dimenticare per i Giant (2-11).

Decisivo, per la vittoria in rimonta degli Eagles, un TD di Ertz nel finale. Per Phila un successo fondamentale per continuare a credere nella post-season: "All'intervallo ci siamo detti quanto siamo tosti, non solo fisicamente ma mentalmente", le parole di Ertz a fine match a NFL Network.

