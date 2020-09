Spettacolo nel Monday Night NFL tra Kansas City e Baltimore. Trascinati da un super Mahomes (quattro TD pass per 385 yards totali), i Chiefs si sono imposti 34-20, conquistando la seconda vittoria stagionale (2-0 l’attuale record).

Dall’altra parte, tanta attesa per il giovane QB Jackson (solo un TD pass), indicato come l’unico, vero, grande rivale di Mahomes. Le due superstar sono destinate a dominare la NFL per tanto tempo.

OMNISPORT | 29-09-2020 07:32