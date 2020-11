Il Monday Night NFL sorride a Minnesota. Al termine di una gara molto combattuta, i Vikings si sono imposti sui Bears per 19-13. Sotto 7-13 all’inizio della ripresa, Minnesota ha messo a segno un parziale di 12 a 0 che ha chiuso i conti.

Per Cousins, QB dei Vikings, 292 yards lanciate (25/36) con due TD pass ma anche un intercetto. Per Minnesota, quarta vittoria stagionale (cinque le sconfitte). Record di Chicago in perfetta parità (5-5).

OMNISPORT | 17-11-2020 07:19