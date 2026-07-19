La Coppa del Mondo diventa una piattaforma commerciale globale. La sfida è aumentare il valore del calcio senza trasformarlo soltanto in un prodotto

Lo sporco lavoro del coordinamento: qualcuno lo deve pur fare. Eppure, quando ha modo di pigiare le dita sulla tastiera, restituisce storie e racconti di sport che valgono il biglietto

I record esistono per essere battuti, ma non tutti raccontano la stessa progressione. Quello del Mondiale 2026 è un primato che oltrepassa il campo: riguarda il modo in cui il calcio viene venduto, vissuto e trasformato. Con 15 miliardi di dollari di ricavi attesi, la FIFA di Gianni Infantino si prepara a chiudere la Coppa del Mondo più ricca della storia. Il cambiamento non è soltanto economico: dal Mondiale da competizione sportiva al Mondiale da piattaforma commerciale globale.

Il modello del calcio inizia a somigliare sempre più alle grandi leghe americane. La FIFA sta guardando lì per trasformare un evento sportivo in un macrosistema economico. Il calcio riuscirà a farlo senza perdere ciò che lo rende diverso?

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La partita decisiva si sta giocando sulla capacità di trasformare ogni spettatore in un cliente, ogni esperienza in un prodotto e ogni momento del torneo in una fonte di ricavo.

I 15 miliardi della FIFA sono un cambio di modello

Il dato è storico: la FIFA si prepara ad annunciare entrate per circa 15 miliardi di dollari dalla Coppa del Mondo. Le stime iniziali erano di undici miliardi.

La crescita è arrivata dai tradizionali diritti televisivi, dagli sponsor e dall’economia costruita intorno all’evento: hospitality, pacchetti premium e mercato secondario dei biglietti. Per la finale erano disponibili pacchetti esclusivi con prezzi arrivati fino a 34.500 dollari per persona.

Dimensione e composizione del ricavo: il valore del Mondiale non dipende più soltanto dalla partita, ma dal processo costruito intorno all’evento.

Dal tifoso al cliente: la piattaforma commerciale globale

Per decenni il Mondiale è stato la massima celebrazione sportiva, un evento capace di unire Paesi e culture, con un valore misurato soprattutto dagli ascolti, dalla partecipazione popolare e dal significato simbolico. Il nuovo modello guarda altrove: quanto valore economico può generare ogni singolo spettatore?

È l’approccio che ha trasformato NFL, NBA e grandi eventi come il Super Bowl in macchine commerciali straordinarie. La NFL non vende solo partite ma un romanzo lungo una stagione, una filiera commerciale, un appuntamento globale. Il valore sta nella capacità di costruire un’intera economia intorno all’evento.

È il modello verso cui la FIFA sembra muoversi: dalla competizione alla piattaforma permanente. Il vero prodotto va oltre la partita: aree corporate, esperienze VIP, merchandising e servizi esclusivi.

Il modello americano nel calcio, ma il calcio resta un’altra cosa

Il calcio non è mai stato estraneo al business. Il calcio europeo è già da anni un’enorme industria. In Italia ci siamo accorti da tempo di come e quanto sia cambiata la percezione di una partita e gli stadi sono sempre più affollati di tifosi occasionali, turisti, persone che cercano un’esperienza. La differenza è che il suo valore storico non è nato solo dalla capacità di monetizzare, ma dalla capacità di creare appartenenza.

Qui nasce la vera contraddizione: il calcio ha costruito il proprio valore sulla partecipazione emotiva di massa. Il suo successo globale si misura con la capacità di creare comunità.

NFL, NBA e MLB si sono sviluppate dentro un sistema in cui sport, media e industria dell’intrattenimento sono progressivamente diventati un monolite.

La sfida della FIFA è adottare parte delle logiche del business americano per aumentare il valore del calcio. Ma il rischio è modificare la natura del prodotto. Il calcio non si è diffuso emulando la NFL. La NFL, semmai, ha cercato negli anni di raggiungere una dimensione globale simile a quella del calcio.

Gli Stati Uniti, il laboratorio del nuovo calcio

Che questa trasformazione trovi il suo terreno ideale negli Stati Uniti non è casuale. È il mercato dove sport, media e intrattenimento sono già integrati e ogni evento è un’esperienza economica completa.

Il Mondiale 2026 potrebbe essere ricordato come il torneo più ricco della storia, ma anche come quello che ha segnato l’ingresso del calcio nell’era delle sports property globali.

Più soldi, più potere: la forza politica di Infantino

La trasformazione economica produce anche una conseguenza politica: aumenta il peso della FIFA e rafforza il consenso attorno alla leadership di Infantino.

Più ricavi significano più risorse da distribuire alle federazioni, soprattutto quelle più piccole. Ed è proprio questa capacità redistributiva a rafforzare il consenso politico.

Nel calcio moderno il denaro è causa e conseguenza del potere, ma è anche strumento di costruzione e mantenimento.

La vera partita della FIFA

I 15 miliardi di dollari rappresentano la trasformazione di un’organizzazione che prova a diventare una delle più grandi aziende globali dell’intrattenimento sportivo.

Alla FIFA tocca dimostrare che il calcio può diventare una delle più grandi industrie sportive del mondo senza trasformarsi in un prodotto da scaffalatura.

Il calcio diventerà più ricco ma il rischio è altissimo: nel tentativo di monetizzare ogni emozione, che fine fa l’essenza che lo ha reso lo sport più globale del mondo?