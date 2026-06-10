Mondiali 2026, il nuovo regolamento – Severità e lotta alle perdite di tempo

Ecco come cambiano le indicazioni per gli arbitri e per il VAR in vista del Mondiale 2026: l'obiettivo sarà ridurre al massimo le perdite di tempo

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Il Mondiale di calcio è un momento notoriamente di cambiamento e di test per il regolamento arbitrale. In Sudafrica, nel 2010, il gol fantasma di Lampard in Germania-Inghilterra fece da acceleratore per l’ingresso della tecnologia nel calcio, che portò all’introduzione dell’Occhio di Falco a Brasile 2014. In Russia, nel 2018, arrivò il VAR, segnando un vero e proprio momento spartiacque per la storia moderna del pallone.

In nordamerica si farà soprattutto guerra ai furbetti della perdita di tempo. Nel video, dopo una breve pubblicità, vediamo assieme come cambia il regolamento, per arrivare pronti al calcio d’inizio del torneo più importante del mondo.

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