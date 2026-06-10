Mondiali 2026, il nuovo regolamento – Severità e lotta alle perdite di tempo

Il Mondiale di calcio è un momento notoriamente di cambiamento e di test per il regolamento arbitrale. In Sudafrica, nel 2010, il gol fantasma di Lampard in Germania-Inghilterra fece da acceleratore per l’ingresso della tecnologia nel calcio, che portò all’introduzione dell’Occhio di Falco a Brasile 2014. In Russia, nel 2018, arrivò il VAR, segnando un vero e proprio momento spartiacque per la storia moderna del pallone.
In nordamerica si farà soprattutto guerra ai furbetti della perdita di tempo. Nel video, dopo una breve pubblicità, vediamo assieme come cambia il regolamento, per arrivare pronti al calcio d’inizio del torneo più importante del mondo.