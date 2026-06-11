Mondiali 2026 – Tutte le curiosità, dal portiere over 40 ai quasi 1000 esordienti

Mancano pochi giorni al calcio d’inizio dei Mondiali 2026, ripartiti tra USA, Canada e Messico. Un mondiale che si preannuncia spettacolare, ma dal quale (come tristemente ben sappiamo) mancherà l’Italia per la terza edizione consecutiva. Un mondiale pieno di curiosità statistiche, a partire dal Messico, che diventerà il primo Paese a ospitarne tre edizioni (1970, 1986 e 2026). Oppure il fatto che in ben sei nazionali non vi è nessun giocatore tesserato con un club di quel determinato Paese.
Ma sarà anche il mondiale che vedrà in campo contemporaneamente un portiere over 40 e un ragazzino di nemmeno 18 anni. Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutti i record, le curiosità e le statistiche del Mondiale 2026 di USA, Canada e Messico.