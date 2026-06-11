Mondiali 2026 – Tutte le curiosità, dal portiere over 40 ai quasi 1000 esordienti

Tutti i numeri e le statistiche più curiose del Mondiale 2026

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Mancano pochi giorni al calcio d’inizio dei Mondiali 2026, ripartiti tra USA, Canada e Messico. Un mondiale che si preannuncia spettacolare, ma dal quale (come tristemente ben sappiamo) mancherà l’Italia per la terza edizione consecutiva. Un mondiale pieno di curiosità statistiche, a partire dal Messico, che diventerà il primo Paese a ospitarne tre edizioni (1970, 1986 e 2026). Oppure il fatto che in ben sei nazionali non vi è nessun giocatore tesserato con un club di quel determinato Paese.

Ma sarà anche il mondiale che vedrà in campo contemporaneamente un portiere over 40 e un ragazzino di nemmeno 18 anni. Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutti i record, le curiosità e le statistiche del Mondiale 2026 di USA, Canada e Messico.

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