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Mondiale 2026 – I fallimenti di Olanda e Germania: davvero avremmo fatto peggio di loro?

Se l'Italia si fosse trovata nei gironi di Germania e Olanda sarebbe riuscita a produrre una prestazione anche peggiore? Ne siamo proprio sicuri?

Pubblicato:

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

È già momento di verdetti in quel di USA, Canada e Messico, location in cui si sta giocando in questi giorni il Mondiale 2026, entrato nella fase a eliminazione diretta. Verdetti in alcuni casi clamorosi, come la debacle dell’Olanda, eliminata a sorpresa ai sedicesimi da un irriducibile Marocco che ha portato i ragazzi di Ronald Koeman ai rigori, per poi sbatterli fuori. O la Germania, ancora più incredibilmente sconfitta, sempre nel primo turno a eliminazione diretta ai rigori, per la prima volta nella sua storia, dal Paraguay dopo l’1-1 dei tempi supplementari.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la nostra analisi delle prestazioni abbastanza vergognose di Germania e Olanda e la risposta alla domanda se l’Italia, al loro posto, sarebbe riuscita a fare peggio.

Mondiale 2026 – I fallimenti di Olanda e Germania: davvero avremmo fatto peggio di loro? AnsaFoto

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