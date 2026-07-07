È già momento di verdetti in quel di USA, Canada e Messico, location in cui si sta giocando in questi giorni il Mondiale 2026, entrato nella fase a eliminazione diretta. Verdetti in alcuni casi clamorosi, come la debacle dell’Olanda, eliminata a sorpresa ai sedicesimi da un irriducibile Marocco che ha portato i ragazzi di Ronald Koeman ai rigori, per poi sbatterli fuori. O la Germania, ancora più incredibilmente sconfitta, sempre nel primo turno a eliminazione diretta ai rigori, per la prima volta nella sua storia, dal Paraguay dopo l’1-1 dei tempi supplementari.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la nostra analisi delle prestazioni abbastanza vergognose di Germania e Olanda e la risposta alla domanda se l’Italia, al loro posto, sarebbe riuscita a fare peggio.