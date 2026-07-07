Mondiale 2026 – I fallimenti di Olanda e Germania: davvero avremmo fatto peggio di loro?

Se l'Italia si fosse trovata nei gironi di Germania e Olanda sarebbe riuscita a produrre una prestazione anche peggiore? Ne siamo proprio sicuri?

Pubblicato: 07-07-2026 18:00 Condividi











Roberto Ciucci Giornalista Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.