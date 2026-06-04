Mondiale 2026, Fulvio Collovati in esclusiva: “Curaçao dentro e Italia fuori? Tutta politica. Conte o Mancini CT”

“La vedo in modo critico, ci sono gironi davvero semplici. In Europa, bisogna lottare con Francia, Olanda, Spagna, la stessa Norvegia per qualificarsi. Negli altri, a parte quello sudamericano dove passano le prime sei, hanno agevolato la partecipazione di alcune nazioni. È tutta un questione politica, non c’è meritocrazia. Squadre non paragonabili all’Italia sono al Mondiale. Noi dobbiamo cospargerci il capo di cenere per le nostre difficoltà, è evidente, e non dobbiamo trovare scuse. Però, che ci sia, con tutto il rispetto, Curaçao e non noi, non la vedo come una cosa giusta”.

Saranno ben 48 le selezioni che parteciperanno alla competizione mondiale. E, come detto, molte saranno all’esordio assoluto. Collovati, però, non è per niente favorevole alla scelta di questo format così ampio.

“Non vedo grandi novità, neanche il fatto che non ci siamo noi lo è, visto che è la terza volta consecutiva che succede – il parere del campione del Mondo del 1982 Fulvio Collovati – Come favorite dico le solite, Francia, Spagna, Argentina. Si gioca in condizioni ambientali difficili. Ho giocato in Messico e posso dire che c’è un clima infernale, molto caldo. La Norvegia, per esempio, non la vedo come una squadra che può infastidire le top”.

“Francia e Spagna davanti a tutte”

Saranno diversi i giocatori attesi alla prova del nove del Mondiale. Ma Collovati non vede fenomeni pronti a fare la differenza.

“Sentivo in questi giorni che i protagonisti possono essere ancora i vari Cristiano Ronaldo, Messi, Modric, tutta gente che è vicina o ha superato i 40 anni. Se togli Yamal, si capisce come non ci sia molta qualità in giro, non solo in Italia, ma nel Mondo. Penso che la Francia e la Spagna siano le selezioni che hanno più talento”.

“Conte o Mancini: serve uno di alto livello”

Infine, un passaggio sull’Italia tra l’elezione del nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio e la scelta del commissario tecnico che dovrà guidare gli Azzurri verso la rinascita. O, almeno, provarci.

“Per la FIGC, propendo un po’ di più verso Malagò, perché rappresenta la novità. Mentre come CT vado sempre sui big, Conte o Mancini. Ai miei tempi si dava anche la possibilità ai tecnici dell’Under 21, com’è stato con Azeglio Vicini e come Silvio Baldini adesso, anche se ad interim. Ma quei tempi sono finiti. Ci vuole un allenatore di grande livello. Guardiola? Voglio vedere chi gli dà 15 milioni di euro all’anno. Il problema sono le riforme: se non verranno fatte, resteremo sempre fermi al palo, a prescindere da chi guiderà la federazione”, ha concluso a Virgilio Sport.