Mondiali, i giocatori più preziosi e quelli più pagati: chi sono i veri paperoni della Coppa del Mondo

Analizziamo le differenze tra valore di mercato e guadagni, scoprendo quali stelle dominano entrambe le classifiche e chi eccelle solo in una delle due categorie.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Mondiale 2026 non mette in vetrina soltanto le nazionali più forti del pianeta. Negli Stati Uniti, in Canada e in Messico si ritroverà anche una concentrazione impressionante di talento e ricchezza calcistica. Da una parte ci sono i campioni dal valore di mercato più elevato, protagonisti di trasferimenti milionari e valutazioni record. Dall’altra i giocatori che, grazie a stipendi e sponsor, guidano la classifica dei guadagni. Le due graduatorie non coincidono sempre. L’età, il potenziale di crescita e la durata dei contratti influenzano il valore del cartellino, mentre la storia personale, la notorietà globale e gli accordi commerciali incidono sui guadagni. Ecco allora chi sono i grandi protagonisti economici della rassegna iridata.

I giocatori dal valore di mercato più alto

La classifica dei valori di mercato vede dominare soprattutto le grandi potenze europee, con una forte presenza di Spagna, Inghilterra, Francia e Germania.

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In cima alla graduatoria troviamo tre fuoriclasse valutati 200 milioni di euro da Transfermarkt: Lamine Yamal, Kylian Mbappé ed Erling Haaland. Lo spagnolo del Barcellona rappresenta il volto della nuova generazione calcistica mondiale, mentre il francese e il norvegese arrivano al Mondiale da protagonisti assoluti con Real Madrid e Manchester City.

Alle loro spalle figurano altri talenti di primissima fascia come Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Bukayo Saka e Pedri, tutti destinati a recitare un ruolo da protagonisti nella competizione. Tra i giovani già stabilmente inseriti nell’élite del calcio internazionale trovano spazio anche Pau Cubarsí, João Neves, Nico Williams e Vitinha, confermando come il Mondiale 2026 rappresenti una vetrina unica per la nuova generazione di stelle globali.

I giocatori che guadagnano di più

Se il valore di mercato premia soprattutto la gioventù, la classifica dei guadagni racconta una storia diversa.

Al primo posto non può che esserci Cristiano Ronaldo. Il capitano del Portogallo, grazie al contratto con l’Al-Nassr e alle numerose attività commerciali, arriva a circa 280 milioni di dollari annui tra stipendio e introiti extra-campo.

Alle sue spalle c’è Lionel Messi, leader dell’Argentina campione del mondo, con circa 130 milioni di dollari annui. Completa il podio Kylian Mbappé, che sfiora i 100 milioni di dollari grazie all’ingaggio del Real Madrid e ai ricavi commerciali. Tra i primi dieci figurano anche Erling Haaland, Vinícius Júnior, Mohamed Salah, Sadio Mané, Jude Bellingham, Lamine Yamal e Harry Kane. La presenza di diversi giocatori che militano nei campionati sauditi dimostra come il peso degli stipendi stia progressivamente spostando gli equilibri economici del calcio mondiale.

Chi compare in entrambe le classifiche

Il dato più interessante emerge incrociando valore di mercato e guadagni.

Solo pochi giocatori riescono infatti a essere contemporaneamente tra i più preziosi e tra i più ricchi del Mondiale 2026. È il caso di Mbappé, Haaland, Bellingham, Yamal e Vinícius Júnior, campioni che uniscono valutazioni da oltre 100 milioni di euro a ricavi da superstar globale grazie alle prestazioni in campo, ai contratti con i club e agli accordi commerciali.

Diverso il discorso per Messi e Cristiano Ronaldo. Pur non occupando più le prime posizioni nelle graduatorie di mercato, continuano a dominare quella dei guadagni grazie a una popolarità costruita in oltre vent’anni di carriera.

Al contrario, molti dei talenti con il cartellino più elevato non sono ancora entrati nell’élite economica del calcio mondiale. È il caso di Musiala, Wirtz, Cubarsí o João Neves, che potrebbero però scalare rapidamente anche la classifica degli stipendi nei prossimi anni.

Un Mondiale di miliardi

Tra valori di mercato e ingaggi, il Mondiale 2026 riunirà una quantità di ricchezza calcistica senza precedenti. Dai veterani Ronaldo e Messi ai fenomeni della nuova generazione come Yamal, Bellingham, Mbappé e Haaland, la Coppa del Mondo offrirà una fotografia perfetta del potere economico raggiunto dal calcio moderno. E se il campo resterà l’unico vero giudice, il torneo mostrerà ancora una volta come talento, business e popolarità globale siano ormai sempre più intrecciati nel calcio contemporaneo.

LA TOP 11 DEI PIU’ COSTOSI: Joan Garcia; Hakimi, Cubarsì, Saliba, Nuno Mendes; Pedri, João Neves; Lamine Yamal, Mbappé, Vinicius Jr; Haaland.

LA TOP 11 DEI PIU’ PAGATI: Neuer; Kimmich, van Dijk, Koulibaly, Alaba; Casemiro, Bellingham; Cristiano Ronaldo, Mbappé, Messi; Haaland.