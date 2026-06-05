Italia fuori dal Mondiale più ricco di sempre: bruciati 20 milioni certi, quanto vince la nazionale campione

Oltre il danno d'immagine, anche quello economico: gli azzurri, fuori dalla kermesse estiva, non avranno la possibilità di incrementare le loro casse. E il montepremi è stellare

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Non solo il prestigio sportivo in gioco: l’Italia ha perso l’occasione di partecipare al Mondiale più lungo e ricco di sempre, che metterà in palio premi record per le 48 Nazionali partecipanti. Al momento non sono i soldi il problema principale, ma le idee stagnanti e che spesso riflettano un’organizzazione antica e non più al passo con i tempi. Ma sicuramente un budget di questa portata avrebbe fatto comodo. Al contrario la terza mancata qualificazione di fila costerà decine di milioni di euro tra bonus, contributi e premi sportivi.

La Fifa aumenta il montepremi

Lo scorso dicembre, a Doha, il Consiglio della Fifa aveva approvato un contributo finanziario complessivo di 727 milioni di dollari. Una cifra che è stata ulteriormente incrementata durante il meeting di Vancouver del 28 aprile. L’aumento del 15% ha portato il montepremi totale a 871 milioni di dollari (751 milioni di euro), ben 431 milioni in più rispetto all’edizione disputata in Qatar. Un incremento che rende il Mondiale 2026 la competizione più remunerativa della storia del calcio per Nazionali.

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Bonus più ricchi già dalla qualificazione

La Fifa ha deciso di aumentare anche i contributi destinati alle federazioni che hanno staccato il pass per la fase finale.

Ogni Nazionale qualificata ha ricevuto:

10 milioni di dollari come bonus qualificazione (9 milioni in precedenza);

2,5 milioni di dollari per la preparazione al torneo (1,5 milioni inizialmente previsti);

una quota degli ulteriori 16 milioni di dollari stanziati dalla Fifa per le spese di delegazione e la gestione della biglietteria.

In pratica, già la sola partecipazione garantisce introiti significativi prima ancora di scendere in campo, cifra che ovviamente l’Italia, reduce dalla vittoria in amichevole contro il Lussemburgo con i giovani di Baldini, non incasserà

Quanto vale ogni piazzamento al Mondiale 2026

La distribuzione dei premi cresce in base al percorso compiuto nel torneo:

Dal 33° al 48° posto (eliminate ai gironi): 9 milioni di dollari;

Dal 17° al 32° posto (eliminate ai sedicesimi): 11 milioni di dollari;

Dal 9° al 16° posto (eliminate agli ottavi): 15 milioni di dollari;

Dal 5° all’8° posto (eliminate ai quarti): 19 milioni di dollari;

4° posto: 27 milioni di dollari;

3° posto: 29 milioni di dollari;

2° posto: 33 milioni di dollari;

Nazionale campione del mondo: 50 milioni di dollari.

Numeri che spiegano perché l’assenza dell’Italia dal Mondiale 2026 rappresenta un danno non solo tecnico e d’immagine, ma anche economico. In un torneo che distribuirà quasi un miliardo di dollari, restare fuori significa perdere una delle occasioni finanziarie più importanti nella storia recente del calcio internazionale.