Come è diventata virale la statua vivente Michel Nkuka Mboladinga in nome di Lumumba ai Mondiali durante Colombia-Congo

Patrice Lumumba e la sua politica anti coloniale sopravvivono anche grazie ai Mondiali e a Colombia-Congo con la statua vivente Michael Nkuka Mboladinga

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Come sia diventata virale la figura della famosa statua vivente anche in questi Mondiali è conseguenza della presenza, con le consuete modalità, di Michel Nkuka Mboladinga, diventato celebre durante la recente Coppa d’Africa come la statua vivente. Il tifoso aveva posato come una statua del leader indipendentista congolese assassinato, Patrice Lumumba, per tutta la durata delle partite, e così ha fatto durante la sconfitta per 1-0 della Repubblica Democratica del Congo contro la Colombia, dopo aver saltato la partita d’esordio contro il Portogallo a causa delle norme di quarantena per l’Ebola.

Congo, il ritorno della statua vivente

Una situazione in divenire, che ha scatenato reazioni e scontri legati alla struttura in via di edificazione e poi bloccata. Arrivato in America, la statua vivente di Lumumba Vea, elegantemente vestito al pari dell’iconografia del leader assassinato, era al suo posto circa un’ora prima dell’inizio della partita all’Estadio Akron. Indossava una giacca e una cravatta rosso acceso, una camicia gialla e pantaloni blu come vedete in foto.

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All’inizio della partita, è rimasto immobile su un piedistallo dietro la panchina dei suoi con il braccio destro alzato. Nkuka Mboladinga è tornato sul piedistallo con qualche minuto di ritardo dopo l’intervallo, ma è rimasto lì fino alla fine e anche per alcuni minuti dopo il fischio finale.

L’arrivo posticipato per la Colombia: problema visto per Ebola

No interviste ma sorrisi quando gli è stato chiesto se fosse felice di essere riuscito a partecipare ai Mondiali. Nkuka Mboladinga aveva già saltato la partita di spareggio per i Mondiali contro la Giamaica all’inizio di quest’anno, quando la sua nazionale si era assicurata il ritorno al torneo dopo 52 anni, perché non era riuscito a ottenere il visto in tempo.

Si era recato in Kenya e poi in Etiopia nel tentativo di ottenere il visto per la partita, che si è giocata anch’essa a Guadalajara senza riuscire ad entrare prima del match contro la Colombia. Ma perché Lumumba, oggi? Il senso va riscoperto, pur essendo il personaggio ancora sotto indagine da parte degli storici. Attivista, contribuì a porre fine al dominio coloniale belga sul Congo nel 1960. Divenne il primo ministro del paese, da poco indipendente, venendo poi assassinato.

Getty Images

La statua vivente durante Colombia-Congo

Chi era Lumumba

Il suo nome si lega a uno dei momenti più importanti della Repubblica Democratica del Congo e della lotta per l’indipendenza conquistata il 30 giugno 1960, dal Belgio appunto che attuò una politica coloniale repressiva letta a posteriori e denunciata dall’attivista.

In quella giornata, davanti alle autorità e ai rappresentanti del nuovo Stato, Lumumba pronunciò un discorso destinato a entrare nella storia, denunciando il razzismo e le umiliazioni subite dal popolo congolese durante la colonizzazione e rivendicando i diritti umani calpestati, fino ad allora. Assassinato pochi mesi dopo, nel 1961 a seguito di un colpo di Stato orchestrato dal generale Mobutu, Lumumba divenne un simbolo di libertà, dignità e resistenza.

Ed è proprio a quella eredità, a quel richiamo storico e politico di una figura centrale che si richiama Michel Kuka Mboladinga quando nell’ambito dello sport più popolare, e centrale nelle politiche sportive, assume la posa di una statua vivente e interpreta i valori di un uomo, e un movimento mai estinto propagati sui social, piattaforme senza un simile archivio. Senza una memoria che, oggi, è in via di costruzione anche attraverso una simile rappresentazione.