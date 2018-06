Mondiale a luci rosse: sesso sconsigliato con gli stranieri

Tamara Pletnyova ricorda le discriminazioni subite dalle donne che nel 1980, in occasione delle Olimpiadi, hanno fatto figli con uomini provenienti da altri continenti.

“Evitate rapporti sessuali con i tifosi di altre squadre durante il campionato del mondo”. Il consiglio arriva da Tamara Pletnyova, deputata del KPRF Partito Comunista, che è all’opposizione ma che spesso strizza l’occhio al presidente russo Vladimir Putin.

La donna, che è presidente della Commissione Parlamentare per le Famiglie, le Donne e i Bambini, ha voluto porre l’accento su quanto successo nel 1980, in occasione delle Olimpiadi andate in scena a Mosca e che, nonostante fossero state boicottate da numerose nazioni, a partire dagli Stati Uniti, a causa dell’invasione sovietica in Afghanistan, fecero arrivare sul territorio migliaia di stranieri. Molti dei quali si dettero da fare anche fuori dagli impianti sportivi e allacciarono relazioni con donne russe, spesso sfociate nelle nascite di bambini, anche a causa del non facile accesso ai metodi contraccettivi a quei tempi. E questi bimbi, che sono stati chiamati ‘Figli dei Giochi Olimpici’ e che oggi hanno 37 anni, sono stati vittime di discriminazioni, insieme alle loro madri, vuoi per il colore della pelle, vuoi per i tratti somatici diversi dagli allora sovietici, vuoi semplicemente perché la gente ha puntato l’indice verso queste persone lasciate sole.

“Non sono razzista, né nazionalista, e vorrei che le donne russe si sposassero o vivessero relazioni con chi amano, indipendentemente dall’etnia. Ma so che i bimbi concepiti durante il Mondiale con ogni probabilità non vedranno mai i loro padri e, di conseguenza, soffrirebbero, insieme alle madri, che rimarrebbero da sole a crescere queste creature. Questo è quello che ci ha insegnato il passato” ha tenuto a sottolineare la Pletnyova.

Tra le altre preoccupazioni manifestate da alcuni politici russi c’è quella relativa alla possibile importazione di sostanze stupefacenti.

SPORTAL.IT | 14-06-2018 12:25