Mondiale beach soccer, l'Italia vola in semifinale

Sorride l'Italia. Ai Mondiali di beach soccer, in programma in Paraguay,, la nazionale azzurra guidata da Del Duca ha conquistato il pass per le semifinale al termine di una gara epica contro la fortissima Svizzera.

L'Italia riesce ad imporsi, all'ultimo secondo, per 5-4. Decisivo Zurlo, autore di una tripletta. Gli Azzurri ora se la vedranno con la sorpresa Russia, capace di eliminare il Brasile, una delle squadre favorite per il successo finale.

SPORTAL.IT | 29-11-2019 07:32