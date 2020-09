Mondiale ciclismo, la stizza di Nibali

Vincenzo Nibali ha commentato un po’ amaro la sua prestazione al Mondiale di ciclismo, chiuso al quindicesimo posto. Lo Squalo è stato tra i primi nelle fasi finali della prova vinta da Alaphilippe, ma nel momento decisivo non è riuscito a tenere le ruote dei migliori.

“Già nei giorni precedenti sapevo che l’ultima salita non era adatta a me. Perciò ho provato sulla prima e siamo andati via in quattro: c’erano Landa, Uran, e van Aert, che però non ha collaborato. Poi si è rimescolato tutto e l’ascesa finale ha premiato i corridori più esplosivi. Per quanto mi riguarda fino a 10 giorni fa non stavo beme ed era tutto un punto interrogativo. Con i compagni avevamo intenzione di fare un gara d’attacco, ma sin dall’inizio il ritmo era alto ed era difficile provarci da lontano, come ha fatto Pogacar”, ha detto alla Rai.

OMNISPORT | 27-09-2020 17:43