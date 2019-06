Mondiale donne, il calendario delle Azzurre

L’Italia delle ragazze si appresta ad affrontare una sfida culturale, oltre che sportiva, in Francia che le vedrà impegnate in una sequenza ininterrotta di impegni programmati per riuscire in una autentica impresa: il Mondiale. Le Azzurre, guidate dal ct Milena Bertolini, dovranno recuperare lo smacco degli uomini, come spiegato nel corso dell’incontro al Senatoalla vigilia della partenza dalla presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati. E a superare quei pregiudizi a cui Sara Gama, la capitana azzurra, ha dichiarato battaglia tempo addietro.

Ecco il programma e il calendario completo delle Azzurre

Sabato 1° giugno

Ore 11.30 – Incontro con il Presidente del Senato

A seguire trasferimento al Mancini Park Hotel di Roma

Ore 17.30 – Allenamento (aperto i primi 15’)

Domenica 2 giugno

Ore 10 – Allenamento (chiuso)

Ore 15.15 – Partenza volo da Roma per Bruxelles

Ore 17.30 – Arrivo volo a Bruxelles e trasferimento in bus a Valenciennes

Lunedì 3 giugno

Ore 16.30/17 – Allenamento presso il Centro Sportivo del Valenciennes FC (chiuso)

Martedì 4 giugno

Ore 10 – Allenamento (chiuso)

Ore 16.30/17 – Allenamento (chiuso)

Mercoledì 5 giugno

Ore 11 – Allenamento a porte aperte presso lo Stadio Christophe Laurent di Valenciennes

Ore 14 – Pranzo

A seguire conferenza stampa con una calciatrice in Hotel

Giovedì 6 giugno

Ore 10 – Allenamento presso lo Stadio Christophe Laurent di Valenciennes (aperto i primi 15’)

A seguire attività stampa

Ore 12.30 – Pranzo

Venerdì 7 giugno

Ore 11 – Allenamento presso lo Stadio Christophe Laurent di Valenciennes (chiuso)

Ore 14 – Pranzo

A seguire conferenza stampa con una calciatrice in Hotel

Sabato 8 giugno

Ore 11 – Allenamento presso lo Stadio Christophe Laurent di Valenciennes (aperto i primi 15’)

Ore 13.30 – Conferenza Stampa presso lo Stadio du Hainaut (Ct e una calciatrice)

Ore 14 – Walk around

Domenica 9 giugno

Ore 13 – Gara Australia-Italia (Stadio du Hainaut)

A seguire conferenza stampa

Lunedì 10 giugno

Ore 10 – Allenamento presso lo Stadio Christophe Laurent di Valenciennes (aperto i primi 15)

A seguire attività stampa

Ore 12.30 – Pranzo

Ore 14 – Partenza da Valenciennes per Reims

Ore 16.15 – Arrivo a Reims

Martedì 11 giugno

Ore 13 – Pranzo

A seguire conferenza stampa con una calciatrice in Hotel

Ore 18 – Allenamento presso lo Stadio Jean Bucton (aperto i primi 15’)

Mercoledì 12 giugno

Ore 13 – Pranzo

A seguire conferenza stampa con una calciatrice in Hotel

Ore 18 – Allenamento presso lo Stadio Jean Bucton (chiuso)

Giovedì 13 giugno

Ore 11 – Allenamento presso lo Stadio Jean Bucton (aperto i primi 15’)

Ore 18.30 – Conferenza stampa presso lo Stadio Auguste Delaune (Ct e una calciatrice)

Ore 19 – Walk around

Venerdì 14 giugno

Ore 18 – Gara Giamaica-Italia (Stadio Auguste Delaune)

A seguire conferenza stampa

Sabato 15 giugno

Ore 10 – Allenamento (aperto i primi 15’)

A seguire attività stampa

Ore 12.30 – Pranzo

Ore 14 – Partenza in bus per Lille

Ore 16.45 – Arrivo a Lille

Domenica 16 giugno

Ore 12.30 – Pranzo

A seguire conferenza stampa con una calciatrice in Hotel

Ore 18 – Allenamento a Le Stadium di Villeneuve d’Ascq (chiuso)

Lunedì 17 giugno

Ore 17 – Conferenza Stampa presso lo Stadio du Hainaut (Ct e una calciatrice)

Ore 19 – Allenamento a Le Stadium di Villeneuve d’Ascq (aperto i primi 15’)

Martedì 18 giugno

Ore 21 – Gara Italia-Brasile (Stadio du Hainaut)

A seguire conferenza stampa

N.B. Il programma può essere soggetto a variazioni

VIRGILIO SPORT | 04-06-2019 15:06