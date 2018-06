Mondiale, ecco i 10 che piacciono alle italiane

Club di casa nostra al lavoro in Russia per costruire le squadre che giocheranno in serie A nella stagione 2018-19: occhi puntati, in modo particolare, su dieci talenti. Ecco chi sono.

1 – Aleksandr Golovin

Grintoso centrocampista russo classe 1996, secondo il connazionale Roman Shirokov può ricordare Sami Khedira. Interessa alla Juventus. Il Cska valuta il suo cartellino 25 milioni di euro.

2 – Ahmed Musa

Può ricordare Samuel Eto’o l’attaccante nigeriano apprezzato dalla Fiorentina. Gioca nel Leicester. Vale 15 milioni ed è del 1992.

3 – Hakim Ziyech

Trequartista marocchino in forza all’Ajax è un Juan Sebastian Veron più offensivo. Classe 1993, interessa alla Roma. Valutazione 25 milioni.

4 – Thomas Meunier

Laterale belga bravo in fase di spinta ma capace anche di difendere, è in forza al Paris Saint Germain ed è nel mirino del Napoli e della Roma. Classe 1991. Somiglia a Sime Vrsaljko. 15 milioni la sua valutazione.

5 – Wilmar Barrios

Centrocampista di interdizione, colombiano, gioca nel Boca Juniors e viene paragonato al brasiliano Casemiro. Classe 1993, su di lui l’Inter sta facendo un ragionamento. Vale 10 milioni.

6 – Hirving Lozano

Classico laterale offensivo veloce, si sta mettendo in mostra con il Messico. Secondo qualcuno il classe 1995 somiglia ad Ariel Ortega, il ‘Burrito’, altri lo paragonano a Juan Cuadrado. Interessa alla Juventus. Gioca nel Psv, è nella scuderia di Mino Raiola. Valutazione 25 milioni.

7– Sardar Azmoun

Aitante attaccante iraniano è in forza al Rubin Kazan. La Lazio, che lo ha già seguito, potrebbe tornare alla carica. Somiglia a Stevan Jovetic. Vale 10 milioni di euro. E’ nato nel 1995.

8 – Emil Forsberg, che qualcuno si spinge a paragonare a Pavel Nedved, interessa al Milan. L svedese è nella fila del RB Lipsia, che lo valuta 25 milioni di euro. E’ nato nel 1991.

9 – Il terzino del Senegal Moussa Wague, classe 1998, contro il Giappone è diventato il più giovane africano a segnare in un Mondiale. Gioca nell’Eupen, in Belgio, può ricordare Asamoah e stuzzica la Samp. Vale 2 milioni di euro.

10 – Artem Dzyuba, attaccante della Russia e dello Zenit San Pietroburgo. E’ stato accostato all’Atalanta, è una punta di peso del 1988 che può ricordare Edin Dzeko. Vale 7 milioni di euro.

