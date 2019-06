Mondiale femminile, Alia Guagni: "Ho il magone"

Il difensore delle Azzurre Alia Guagni ha rilasciato alcune dichiarazioni amare dopo la sconfitta contro l'Olanda: La sconfitta brucia, ma ci servirà per crescere e migliorare. Il Mondiale è stato un'emozione, un'avventura impensabile da vivere. Ho il magone, perché so che finisce qui".

"Ma sono orgogliosa della mia squadra, delle mie compagne, dalla prima all'ultima, da chi ha giocato sempre a chi non è entrata in campo neanche per un minuto: siamo arrivate come cenerentola, da ultime della classe, siamo finite nelle prime 8".

SPORTAL.IT | 29-06-2019 18:13