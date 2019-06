Mondiale femminile, Bertolini chiama i tifosi

L’Italia femminile raggiunge il miglior risultato della propria storia nel Mondiale, toccando i quarti di finale nell’edizione in corso di svolgimento in Francia. Negli ottavi la Cina è sconfitta 2-0 a Montpellier e a fine partita la festa è scoppiata immediata.

Visibilmente emozionata il ct Bertolini, che ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Un risultato incredibile in una gara difficile. Oggi non c’è stato un bel gioco, ma nel calcio non conta solo quello. Siamo state ciniche e le ragazze hanno dato tutto”.

Ora si prova a non porsi limiti: "Raggiungere il quarto di finale è una soddisfazione enorme. Adesso abbiamo bisogno del calore degli italiani, perché più si va avanti e più il livello cresce".

SPORTAL.IT | 25-06-2019 20:39