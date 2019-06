Mondiale femminile, Germania e Norvegia ai quarti di finale

Germania e Norvegia si sono qualificate ai quarti di finale del Mondiale di calcio femminile in corso in Francia. Le tedesche hanno battuto la Nigeria per 3-0, a segno Popp al 20', poi Daebritz su rigore segnalato dal Var. Nella ripresa Schueller ha raddoppiato chiudendo i conti.

La Norvegia ha invece eliminato l'Australia ai calci di rigore: i tempi regolamentari e supplementari si sono conclusi sull'1-1 dopo i gol di Herlovsen e Kellond-Knight, direttamente da corner. Nei supplementari mille emozioni con legni colpiti da entrambe le parti, ai penalty la Norvegia non sbaglia nulla e passa il turno.

SPORTAL.IT | 23-06-2019 15:08