Il Brasile perde Danilo. La federcalcio verdeoro ha reso noto che il giocatore del Manchester City ha subito una lesione ad un legamento nella caviglia sinistra: il terzino non riuscirà a recuperare in tempo per giocare di nuovo durante il torneo, ma rimarrà comunque nel gruppo cominciando le terapie di recupero.

Un Mondiale da dimenticare per Danilo, che già aveva subìto un infortunio dopo l'esordio con la Svizzera.

SPORTAL.IT | 06-07-2018 10:55