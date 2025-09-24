Mondiale, il premio di De Giorgi alla sua super Italia. Ma è bufera sulla telecronaca di Colantoni e Lucchetta

Dimostrazione di forza degli Azzurri contro il Belgio, il ct pronto alla semifinale: "Ora viene il bello". Capitan Giannelli: "Orgogliosi di essere ancora tra le prime quattro"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Vendetta doveva essere, vendetta è stata. Al momento giusto, nella sfida più importante. L’Italia travolge 3-0 il Belgio ai quarti dei Mondiali di volley maschile nelle Filippine e cancella la sconfitta subita nella fase a gironi. “Ora viene il bello” ha commentato il ct Fefé De Giorgi, che spera di bissare il trionfo delle azzurre di Julio Velasco. Intanto sui social la telecronaca di Colantoni e Lucchetta finisce nel mirino dei tifosi.

Super Italia, il premio di De Giorgi ai suoi

Quella dell’Italia è stata una vera e propria dimostrazione di forza. E al termine della partita De Giorgi sottolinea la grandissima prova dei suoi ragazzi. “Abbiamo alzato il livello, stiamo crescendo e questo è un aspetto che ci dà fiducia” ha commentato a caldo ai microfoni della Rai.

Non c’è tempo per cullarsi sugli allori, non ancora. Però un regalo alla sua squadra Fefè lo fa. “Siamo contenti di giocare di nuovo per le medaglie, ora viene il bello. Domani sveglia libera: è l’unica concessione che do”.

Missione Mondiale, la carica di capitan Giannelli

Le sconfitte servono per crescere. Perché, a volte, una caduta può spianare la strada alla svolta, se si capisce dove si è sbagliato e come bisogna reagire. È questo il concetto espresso da capitan Simone Giannelli: “Nella fase a gironi il Belgio ci aveva messo in difficoltà, ma questa volta siamo entrati in campo pronti, preparati e concentrati”.

Il risultato finale è sotto gli occhi di tutti. “Abbiamo dimostrato che non basta una sconfitta per minare le nostre certezze. Siamo orgogliosi di essere ancora tra le prime quattro al mondo”.

Colantoni e Lucchetta, quante critiche sui social

Le voci Rai che scandiscono le partite degli Azzurri, ovvero Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, sono finite nel mirino dei tifosi sui social a causa di un problema tecnico che per alcuni istanti ha messo fuori uso i loro microfoni. Per alcuni, una vittoria nella vittoria.

“Che bello si è mutato il microfono di Colantoni e Lucchetta” scrive Laura su X. “Oddio, chi ha mutato Lucchetta per noi?” rincara Lupo. “A un certo punto la regia internazionale s’è infastidita anch’essa dalla telecronaca di Lucchetta e ha staccato tutto l’audio” punge con ironia Leonardo. Marzia non usa mezzi termini: “Qualcuno mandi Colantoni e Lucchetta in pensione, per cortesia. Facevano ridere 15 anni fa, ora hanno stancato”. Mary lancia un appello: “Descriveteci le azioni in modo tecnico, invece di parlare ogni volta delle regioni/città di origine dei giocatori”.