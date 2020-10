Mondiale MotoGp, Lorenzo fa il tifo per due piloti

Fabio Quartararo e Joan Mir: secondo Jorge Lorenzo saranno loro due a duellare per la vittoria finale al Mondiale di MotoGp. “Mir ha sempre avuto talento, sia in Moto3, dove ha vinto il titolo, sia in Moto2. In MotoGP è sempre difficile partire, soprattutto se si parte con la moto del momento, ha centrato il bersaglio e ottenuto risultati. Ha fatto le cose molto bene. Chiaramente sembra che lavori molto ed è molto aggressivo in pista, è insieme a Fabio il favorito per il Mondiale. È al suo secondo anno e se lo vincesse, Marquez a parte, sarebbe uno dei primi. Io ho vinto nella mia terza stagione in MotoGP”, sono le sue parole ad As.

“Sarebbe incredibile per Maiorca avere un altro campione del mondo MotoGP. Ovviamente difendo Fabio, perché siamo della stessa marca, della Yamaha, ma sarei felice per Joan se lo vincesse. Se non riuscirà a vincere Quartararo spero allora che vinca Mir”.

OMNISPORT | 12-10-2020 17:56