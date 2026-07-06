Il quotidiano newyorkese non usa mezzi termini per bollare come "la peggiore di sempre" l'estate dell'Italia. Dall'Inghilterra arriva, però, una vera e propria dichiarazione d'amore per Mariani

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

La terza esclusione consecutiva dell’Italia dalla Coppa del Mondo continua a essere spunto per articoli e commenti non certo benevoli con la nostra nazionale. L’ultimo in ordine di tempo arriva dal Wall Street Journal che apostrofa questa grama estate italiana come la “peggiore di sempre”. A rendere ancora più cupo il quadro ci ha pensato anche l’Under19 di Alberto Bollini, estromessa a sorpresa dall’Europeo di categoria. L’unica nota positiva oltre all’Europeo vinto dall’U17? L’arbitro Mariani, promosso e sostenuto da un tifoso speciale oltremanica.

L’estate italiana fotografata dal Wall Street Journal

“La loro peggiore estate di sempre”. Con queste parole il Wall Street Journal ha “bollato” le settimane mondiali vissute dal punto di vista dell’Italia. Il quotidiano newyorkese è impietoso nel suo racconto dell’estate del Bel Paese. A scatenare l’ironia della prestigiosa testata americana è lo scarso interesse degli italiani per il mondiale in corso in USA, Messico e Canada.

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Il Wall Street Journal irride gli italiani

Nell’articolo si fa riferimento alle tante televisioni tristemente spente nella Capitale, che stanno costringendo i turisti stranieri in visita a Roma a raggrupparsi in pochi locali e bar con una tv sintonizzata con le gare in corso dall’altra parte dell’Atlantico. Difficile dare torto al WSJ, che porta anche la testimonianza di un tifoso italiano deluso e poco invogliato e conclude parlando di “imbarazzo” per la terza mancata qualificazione di fila e di un Mondiale che in Italia stiamo “volutamente ignorando”. A rendere ancora più amara l’estate azzurra ci ha pensato l’Ucraina, che già qualificata grazie al gran gol di Olychenko e alle parate di Marchenko, ha estromesso gli azzurrini dell’U19 di Bollini dalle fasi finali dell’Europeo di categoria.

Tifoso speciale per Mariani

Così, al di la del bel successo nell’Europeo U17, una delle poche soddisfazioni azzurre estive la regala l’arbitro Maurizio Mariani, che con le sue belle prestazioni in Coppa del Mondo sta facendo felice un tifoso speciale. Parliamo del giornalista del The Guardian, Adrian Chiles. Nel suo articolo affidato alle colonne virtuali del quotidiano britannico, Chiles ammette di stare seguendo con attenzioni le prestazioni alla direzione del nostro fischietto, conosciuto qualche mese fa a Sarajevo. Il giornalista ammette come l’incontro con Mariani abbia “cambiato il mio modo di vivere i Mondiali”.

“Arbitro italiano saggio e gentile”

“Ho iniziato a scorrere tutte le partite cercando il suo nome. Poi, eccolo lì, al suo debutto come arbitro ai Mondiali, a dirigere la partita Arabia Saudita-Uruguay. Ouch, che situazione complicata. Gli uruguaiani possono essere un po’, ehm, irruenti. Pensate, ai Mondiali del 2014 uno di loro ha morso un giocatore italiano! Meglio che tengano i denti lontani dal mio Maurizio”, ironizza Chiles ricordando l’episodio tra Chiellini e Suarez. L’articolo prosegue con elogi all’arbitro “italiano saggio e gentile” e si chiude con la speranza di “seguirlo fino alla finale. Potrei persino farmi una sciarpa con il suo nome sopra”. That’s amore!