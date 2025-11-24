Mondiale U17, Italia-Austria 0-2: Moser doppietta incredibile, beffa VAR per gli Azzurrini che cadono in semifinale

Moser realizza una doppietta sensazionale, assist di Werner. Male, per gli azzurrini, Idrissa, De Paolo ed Elimoghale. Sconfitta in semifinale a Doha

Due colpi da biliardo di Moser, gli errori di Idrissa e Inacio e il rosso a Borasio: a Doha, in semifinale del Mondiale Under 17, gli Azzurrini cadono 2-0 dopo sette risultati utili di fila e ad un passo da un traguardo storico per il torneo di categoria. Proprio il capocannoniere del Mondiale decide la gara, al 57′, con un filtrante di Werner che lo lancia a tu per tu con Longoni. Con un mancino rasoterra, Moser calcia ad incrociare e trova il palo-gol che condanna gli uomini di Favo. Nel finale di gara gli Azzurrini non creano importanti occasioni sotto rete ma, anzi, prestano ancora il fianco agli austriaci: al 68’, gli uomini di Stadler protestano per un possibile rigore, ma arbitro e Var confermano il fuorigioco di partenza. Non basta però all’Italia U17 per svegliarsi e raggiungere la Finale con una tra Portogallo o Brasile. Nel finale di gara, inoltre, si segnala un rosso diretto per Borasio della Juventus dopo una revisione al VAR, e il bellissimo gol su punizione di Moser che, dalla distanza, chiude la gara e porta gli austriaci in una finale storica. Per gli uomini di Favo resterà ora a disposizione la finale per il terzo posto.

Italia-Austria U17, la chiave tattica

Gli Azzurrini di mister Favo si schierano con il 4-3-1-2. In attacco la coppia Elimoghale-Campaniello con Luongo a supporto delle due punte. Steffanoni, Prisco, Inacio compongono la linea a tre dei centrocampisti. In difesa, invece, Idrissa, De Paoli, Reggiani, Mambuku difendono la porta di Longoni.

L’Austria di Stadler, invece, si schiera con il 4-2-3-1 e si rende ostica nei duelli a centrocampo con gli azzurri. Anche nel gioco sulle fasce gli austriaci si rendono maggiormente pericolosi e in contropiede più volte impensieriscono gli azzurrini con i passaggi in profondità verso gli esterni.

Nella fase finale del match, quello degli Azzurrini diventa un 4-3-3 con Inacio esterno a sinistra e Steffanoni playmaker.

Mondiale U17, il programma delle fasi finali

L’altra semifinale, Portogallo-Brasile, si disputerà sempre oggi. Il programma delle finali: giovedì 27 novembre quella per 3° posto alle 13.30, quella per il titolo si disputerà sempre giovedì alle 17 nell’Aspire Zone, Stadio Internazionale Khalifa di Doha.

L’Italia Under 17 è stata ad un passo da traguardo storico, la finale iridata di categoria. Finora il percorso degli azzurrini era stato netto. Nel girone eliminatorio: 1-0 al Qatar, padrone di casa, 4-0 alla Bolivia e 3-1 al Sudafrica. Nei sedicesimi, 2-0 alla Repubblica Ceca, negli ottavi 3-2 all’Uzbekistan e 1-0 al Burkina Faso nei quarti. L’avversaria è ostica, come dimostrano il 4-0 all’Inghilterra agli ottavi – in precedenza il 2-0 contro la Tunisia nei sedicesimi – e poi il quarto vinto sul Giappone per 1-0. Nell’altra semifinale saranno opposte Portogallo e Brasile.

Le pagelle dell’Italia

Viene bruciato in velocità da Moser in occasione del vantaggio austriaco al 57′. Elimoghale 5. Delude in avanti, poco reattivo in fase offensiva.

Le pagelle dell’Austria