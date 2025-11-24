Mondiale U17, Italia-Austria 0-2: Moser doppietta incredibile, beffa VAR per gli Azzurrini che cadono in semifinale

Due colpi da biliardo di Moser, gli errori di Idrissa e Inacio e il rosso a Borasio: a Doha, in semifinale del Mondiale Under 17, gli Azzurrini cadono 2-0 dopo sette risultati utili di fila e ad un passo da un traguardo storico per il torneo di categoria. Proprio il capocannoniere del Mondiale decide la gara, al 57′, con un filtrante di Werner che lo lancia a tu per tu con Longoni. Con un mancino rasoterra, Moser calcia ad incrociare e trova il palo-gol che condanna gli uomini di Favo. Nel finale di gara gli Azzurrini non creano importanti occasioni sotto rete ma, anzi, prestano ancora il fianco agli austriaci: al 68’, gli uomini di Stadler protestano per un possibile rigore, ma arbitro e Var confermano il fuorigioco di partenza. Non basta però all’Italia U17 per svegliarsi e raggiungere la Finale con una tra Portogallo o Brasile. Nel finale di gara, inoltre, si segnala un rosso diretto per Borasio della Juventus dopo una revisione al VAR, e il bellissimo gol su punizione di Moser che, dalla distanza, chiude la gara e porta gli austriaci in una finale storica. Per gli uomini di Favo resterà ora a disposizione la finale per il terzo posto.
Italia-Austria U17, la chiave tattica
Gli Azzurrini di mister Favo si schierano con il 4-3-1-2. In attacco la coppia Elimoghale-Campaniello con Luongo a supporto delle due punte. Steffanoni, Prisco, Inacio compongono la linea a tre dei centrocampisti. In difesa, invece, Idrissa, De Paoli, Reggiani, Mambuku difendono la porta di Longoni.
L’Austria di Stadler, invece, si schiera con il 4-2-3-1 e si rende ostica nei duelli a centrocampo con gli azzurri. Anche nel gioco sulle fasce gli austriaci si rendono maggiormente pericolosi e in contropiede più volte impensieriscono gli azzurrini con i passaggi in profondità verso gli esterni.
Nella fase finale del match, quello degli Azzurrini diventa un 4-3-3 con Inacio esterno a sinistra e Steffanoni playmaker.
Mondiale U17, il programma delle fasi finali
L’altra semifinale, Portogallo-Brasile, si disputerà sempre oggi. Il programma delle finali: giovedì 27 novembre quella per 3° posto alle 13.30, quella per il titolo si disputerà sempre giovedì alle 17 nell’Aspire Zone, Stadio Internazionale Khalifa di Doha.
L’Italia Under 17 è stata ad un passo da traguardo storico, la finale iridata di categoria. Finora il percorso degli azzurrini era stato netto. Nel girone eliminatorio: 1-0 al Qatar, padrone di casa, 4-0 alla Bolivia e 3-1 al Sudafrica. Nei sedicesimi, 2-0 alla Repubblica Ceca, negli ottavi 3-2 all’Uzbekistan e 1-0 al Burkina Faso nei quarti. L’avversaria è ostica, come dimostrano il 4-0 all’Inghilterra agli ottavi – in precedenza il 2-0 contro la Tunisia nei sedicesimi – e poi il quarto vinto sul Giappone per 1-0. Nell’altra semifinale saranno opposte Portogallo e Brasile.
Le pagelle dell’Italia
- Inacio 6. Prova a scuotere gli azzurrini nella fase finale della gara ma invano.
- Luongo 6. Sulla trequarti si rende più volte pericoloso con passaggi filtranti. Ammonito.
- Idrissa 5.5. Al 10′ si divora la prima vera occasione della gara con un tiro alto di piatto destro.
- De Paoli 5.5. Viene bruciato in velocità da Moser in occasione del vantaggio austriaco al 57′.
- Elimoghale 5. Delude in avanti, poco reattivo in fase offensiva.
Le pagelle dell’Austria
- Moser 8. Sblocca la gara grazie ad un passaggio in profondità che lo lancia a tu per tu con Longoni al 57′. Nel finale il raddoppio che chiude i giochi.
- Werner 6.5. Serve un assist per Moser che taglia tutta la difesa italiana.
- Pokorny 5.5. Ammonito, soffre nei duelli con gli attaccanti avversari.