Mondiale snooker: eliminato O'Sullivan, deciso un solo quarto

Negli ottavi di finale del mondiale di snooker, solo una sfida è certa nei quarti: quella tra Robertson e Wilson. Il primo ha battuto Lisowski 13-9, il secondo ha avuto la meglio contro Hawkins 13-10. L’australiano 39enne, a fine match, ha dichiarato: “Il campionato del tour è stato il migliore che abbia mai eseguito in un evento, sicuramente dall’inizio alla fine. Devo prepararmi al meglio per la prossima gara come sto facendo sempre”.

Sono passati ai quarti anche Williams (13-7 contro Higgins) e McGill (13-12 contro O’Sullivan). Impresa dello scozzese, che ha eliminato il 6 volte campione del mondo in un match molto combattuto e ricco di emozioni. Sia Williams che McGill devono ancora scoprire il loro avversario, gli altri match sono da completare.

OMNISPORT | 24-04-2021 23:42