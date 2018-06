Mondiale Triathlon, vince l'azzurro Stateff

Vittoria italiana a Cagliari nella tappa italiana della Coppa del mondo di Triathlon: l’atleta delle Fiamme azzurre Delian Stateff ha raggiunto per primo il traguardo nella gara maschile. Una giornata trionfale per l’Italia: nel podio al terzo posto anche il compagno di squadra Davide Uccellari. In mezzo ai due italiani volanti il neozelandese Hayden Wilde.

Tra le donne ha vinto invece l’austriaca Lisa Perterer in un tempo di 1:00:13 al photo finish con l’americana Taylor Spivey con lo stesso tempo e la britannica India Lee con un tempo di 1:00:14. Anche la pattuglia azzurra è andata più che bene: Verena Steinhauser quarta posto, Alice Betto settima e Ilaria Zane ottava.

La prova di Cagliari, su distanza sprint (750m nuoto, 20km bici, 5km corsa) ha regalato emozioni e suggestioni per le caratteristiche tecniche e le pendenze: dal mare in salita sino al Bastione nel giro di poche decine di metri. Un percorso selettivo che ha messo a dura prova i 112 atleti elite giunti da 34 nazioni di tutti i 5 continenti.

SPORTAL.IT | 03-06-2018 00:57