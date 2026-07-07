"Mondiale truccato a favore dell'Argentina!": hanno ragione gli egiziani o no? Vota il sondaggio

La clamorosa rimonta di Messi e co non va giù al ct egiziano e ai calciatori che gridano al complotto. Cosa ne pensi?

La vittoria con rimonta dell’Argentina contro l’Egitto, scatena l’ira della squadra nord africana. In particolare il ct Hossam e il calciatore Ziko dicono senza tanti giri di parole che l’arbitro francese Letexier è stato parziale a favore degli argentini a cui avrebbe concesso di tutto, mentre avrebbe ostacolato loro in maniera continua. Entrambi hanno calcato la mano parlando apertamente di “Mondiale truccato” ripetendo che gli organizzatori “Vogliono far vincere l’Argentina e Messi”. Dichiarazioni pesanti dette a caldo, subito dopo una sconfitta molto bruciante maturata negli ultimi 12 minuti gioco quando l’Egitto conduceva meritatamente per 2-0, grazie anche all’errore dal dischetto di Messi nel corso del primo tempo. Una sconfitta dolorosa che può avere diverse motivazioni: il crollo fisico e psicologico degli egiziani, il maggior tasso tecnico degli argentini e dei suoi tanti fuoriclasse, la fortuna. I più polemici potrebbero invece vedere nell’arbitro e nel clima generale, la vera causa del risultato finale che alla fine ha premiato la squadra più prestigiosa e piena di giocatori importanti. E tu che ne pensi? Si può parlare veramente di Mondiale truccato con l’intento di far vincere l’Argentina? Oppure al contrario No, le parole del ct egiziano sono solo dettate dal “rosicamento” per aver perso una partita già vinta e dalla incapacità di ammettere la sconfitta? Faccelo sapere nel sondaggio

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