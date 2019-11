Mondiale Under 17, Italia ai quarti

Il cammino dell'Italia Under 17 al Mondiale in corso di svolgimento in Brasile prosegue.

Dopo aver chiuso al secondo posto alle spalle del Paraguay il girone che comprendeva anche Messico e Isole Salomone, negli ottavi di finale gli Azzurrini guidati da Carmine hanno battuto 1-0 l'Ecuador all''Estadio "Kleber Andradè" di Caricica.

Ha deciso una rete del fantasista dell'Inter Gaetano Pio Oristanio al 31' della ripresa, su calcio punizione. Ora nei quarti di finale l'Italia affronterà il Brasile, partita in calendario lunedì 11 novembre a Goiania alle 20 ora locale.

Entrando tra le prime otto l'Italia ha già eguagliato il miglior piazzamento degli ultimi 30 anni, i quarti di finale dell'edizione 2009 giocatasi in Nigeria. Nel 1987 gli Azzurrini conclusero la manifestazione al quarto posto.

SPORTAL.IT | 08-11-2019 08:56