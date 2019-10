Mondiale Under 17, l'Italia parte bene

Esordio con goleada per l’Italia Under 17 al Mondiale in Brasile.

I ragazzi del ct Carmine Nunziata hanno travolto per 5-0 le Isole Salomone nella prima partita del girone che comprende anche Messico e Paraguay.

Pratica archiviata già nel primo tempo: al 24’ il vantaggio è firmato dall’interista Gnonto, che cinque minuti più tardi serve l’assist del raddoppio all’attaccante del Monaco Nicolò Cudrig per poi fare doppietta prima dell’intervallo.

Nel secondo tempo poker di Tongya e quinta rete di Andrea Capone. Prossima partita giovedì 31 ottobre a Brasilia contro il Messico (ore 20 brasiliane, mezzanotte in Italia)

SPORTAL.IT | 28-10-2019 23:49