Mondiale Under 20, Italia-Argentina stanotte: dentro o fuori. Il Cile qualificato con fair play, risultati e classifiche

Al Mondiale Under 20 gli Azzurrini si giocano il primato nel girone e affronteranno stanotte l'albiceleste già qualificata e prima in classifica

Pubblicato:

Dario Santoro

Dario Santoro

L’Argentina cerca il primo posto, gli Azzurrini dell’Italia la qualificazione. Sarà una sfida all’ultimo gol ai Mondiali Under 20 stanotte. L’albiceleste Under 20, già qualificata agli ottavi del Mondiale dopo i successi contro Cuba (3-1) e Australia (4-1), punta a chiudere la fase a gironi da prima del Gruppo D. La squadra del CT Carmine Nunziata sarà impegnata stanotte all’una (01:00, diretta Raisport) orario italiano in un match che promette spettacolo: gli azzurri inseguono con 4 punti, a sole due lunghezze, e in caso di vittoria sarà possibile il sorpasso al gruppo argentino. Un pari ci qualifica, con una sconfitta bisognerebbe affidarsi alla matematica, ai destini delle migliori terze.Gli altri risultati e classifiche del Mondiale Under 20.

Cile avanti agli ottavi: beffa contro l’Egitto, qualificazione storica

La Nazionale cilena Under 20 intanto ha chiuso la fase a gironi del Mondiale. Missione compiuta, anche se nel modo più incredibile: il Cile è passato nonostante la sconfitta per 2-1 contro l’Egitto, grazie al criterio disciplinare del fair play. Infatti, sia Cile che Egitto Under 20 sono arrivati a pari punti (a quota 3) nel gruppo A del torneo di categoria.

Il Cile affronterà ora la seconda classificata del Gruppo C, dove si giocano la posizione Messico, Brasile e Spagna. Appuntamento martedì a Valparaíso, per un’altra prova di maturità.

Un buon inizio per il Cile ma poca incisività

L’Egitto è partito forte, ma il Cile ha presto preso il controllo del gioco. Arce e Cárcamo hanno dato ritmo e profondità, ma mancava concretezza sotto porta. Dopo una fase di equilibrio, è stato proprio Cárcamo a sbloccare il risultato al 27’: tiro rasoterra dal limite, su assist di Patricio Romero.

La Roja sembrava in controllo, ma come spesso accade, il gioco si è spento a tratti. Gli alti e bassi dei singoli non permettono ancora di consolidare un’identità collettiva, e i continui cambi di Córdova hanno alimentato l’instabilità tattica.

Ripresa amara: rimonta egiziana e caos tattico

L’Egitto ha colpito subito nella ripresa: al 47’, Abdin ha pareggiato di testa su calcio d’angolo, vincendo il duello proprio con Celis. Il Cile ha reagito, spinto da un ispirato Lautaro Millán, ma ha mancato il colpo del ko con Rossel e con una possibile occasione da rigore su Faúndez, poi non concessa.

Nel finale, la Selección ha pagato caro la discontinuità: al 95’, Omar Khedr ha firmato il 2-1 con una punizione perfetta. Rabbia e tensione in campo, ma la fortuna ha sorriso ai padroni di casa: grazie al minor numero di cartellini, il Cile è passato come secondo nel gruppo A, a pari punti e differenza reti con Egitto e Nuova Zelanda.

Bilancio della fase a gironi

Dopo la seconda giornata, si sono già assicurate un posto agli ottavi Argentina, Giappone, Marocco, Stati Uniti, Ucraina, Paraguay e Cile. Tra i risultati più rilevanti: il Giappone ha chiuso a punteggio pieno nel Gruppo A, battendo 3-0 la Nuova Zelanda; l’Ucraina ha superato il Paraguay 2-1, conquistando il primo posto nel Gruppo B.

Prossimi incontri della terza giornata

Sabato 4 ottobre

  • 17:00 – Messico vs Marocco / Spagna vs Brasile (Gruppo C)
  • 20:00 – Argentina vs Italia / Australia vs Cuba (Gruppo D)

Domenica 5 ottobre

  • 17:00 – Nuova Caledonia vs Francia / Sudafrica vs Stati Uniti (Gruppo E)
  • 20:00 – Nigeria vs Colombia / Arabia Saudita vs Norvegia (Gruppo F).

Mondiale Under 20, tutti i risultati

Prima giornata – Fase a gironi

Gruppo A

  • Corea del Sud 1 – 2 Ucraina
  • Cile 2 – 1 Nuova Zelanda

Gruppo B

  • Giappone 2 – 0 Egitto
  • Paraguay 3 – 2 Panamá

Gruppo C

  • Marocco 2 – 0 Spagna
  • Brasile 2 – 2 Messico

Gruppo D

  • Italia 1 – 0 Australia
  • Cuba 1 – 3 Argentina

Gruppo E

  • Francia 2 – 1 Sudafrica
  • Stati Uniti 9 – 1 Nuova Caledonia

Gruppo F

  • Norvegia 1 – 0 Nigeria
  • Colombia 1 – 0 Arabia Saudita

Seconda giornata – Fase a gironi

Gruppo A

  • Egitto 1 – 2 Nuova Zelanda
  • Cile 0 – 2 Giappone

Gruppo B

  • Panamá 1 – 1 Ucraina
  • Corea del Sud 0 – 0 Paraguay

Gruppo C

  • Spagna 2 – 2 Messico
  • Brasile 1 – 2 Marocco

Gruppo D

  • Italia 2 – 2 Cuba
  • Argentina 4 – 1 Australia

Gruppo E

  • Stati Uniti 3 – 0 Francia
  • Sudafrica 5 – 0 Nuova Caledonia

Gruppo F

  • Colombia 0 – 0 Norvegia
  • Nigeria 3 – 2 Arabia Saudita

Terza giornata – Risultati finora

Gruppo A

  • Egitto 2 – 1 Cile
  • Nuova Zelanda 0 – 3 Giappone

Gruppo B

  • Panamá 1 – 2 Corea del Sud
  • Ucraina 2 – 1 Paraguay

Classifiche aggiornate (dopo la seconda giornata completa)

Gruppo A

Pos Squadra Punti G V N P Diff. Reti
1 Giappone 9 3 3 0 0 +7
2 Cile 3 3 1 0 2 -2
3 Egitto 3 3 1 0 2 -2
4 Nuova Zelanda 3 3 1 0 2 -3

Gruppo B

Pos Squadra Punti G V N P Diff. Reti
1 Ucraina 7 3 2 1 0 +2
2 Paraguay 4 3 1 1 1 0
3 Corea del Sud 4 3 1 1 1 0
4 Panamá 1 3 0 1 2 -2

Gruppo C

Pos Squadra Punti G V N P Diff. Reti
1 Marocco 6 2 2 0 0 +3
2 Messico 2 2 0 2 0 0
3 Brasile 1 2 0 1 1 -1
4 Spagna 1 2 0 1 1 -2

Gruppo D

Pos Squadra Punti G V N P Diff. Reti
1 Argentina 6 2 2 0 0 +5
2 Italia 4 2 1 1 0 +1
3 Cuba 1 2 0 1 1 -2
4 Australia 0 2 0 0 2 -4

Gruppo E

Pos Squadra Punti G V N P Diff. Reti
1 Stati Uniti 6 2 2 0 0 +11
2 Francia 3 2 1 0 1 -2
3 Sudafrica 3 2 1 0 1 +4
4 Nuova Caledonia 0 2 0 0 2 -13

Gruppo F

Pos Squadra Punti G V N P Diff. Reti
1 Colombia 4 2 1 1 0 +1
2 Norvegia 4 2 1 1 0 +1
3 Nigeria 3 2 1 0 1 0
4 Arabia Saudita 0 2 0 0 2 -2

