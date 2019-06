Mondiale Under 20, l'Italia vola in semifinale

Prosegue la cavalcata dell’Italia al Mondiale Under 20 in corso di svolgimento in Polonia. Gli Azzurrini del ct Nicolato hanno infatti eliminato anche il Mali, sconfitto 4-2 nei quarti di finale: il prossimo avversario sarà l’Ucraina con in palio l’accesso alla finale.

Subito in vantaggio grazie a un goffo autogol di Kone e in superiorità numerica per l’espulsione di Diakite a causa di un fallaccio su Pellegrini, l’Italia sembrava padrona della partita, ma al 38’ gli africani hanno trovato un inatteso pareggio con Koita.

Scoppiettante il secondo tempo: al 15' Pinamonti riporta avanti l’Italia con una magia dalla linea di fondo, ma il Mali trova un altro pareggio al 79’ con Camara. La superiorità numerica emerge alla distanza e l’Italia chiude la pratica in tre minuti: al 36’ Pinamonti si procura e trasforma un rigore, al 39’ va in gol Frattesi.

