Mondiale under 20, Nicolato: "Non bisogna fare calcoli"

“Domani si parte 50 e 50. E’ una sfida si basa sui collettivi, sia nostro si loro e non penso che ci possa essere un giocatore in particolare che possa deciderla. L’Ucraina ha fatto la semifinale agli Europei U19 l’anno scorso, è una squadra molto organizzata e credo che sarà una partita molto tattica ed equilibrata. Poi sono confronti secchi in cui gli episodi hanno un peso diverso. Ci vogliono la massima concentrazione e un pizzico di fortuna”. Il tecnico dell’Italia Under 20, Paolo Nicolato, alla vigilia della semifinale del Mondiale in Polonia ha deciso di mantenere una certa cautela, almeno prima dell’incontro.

“C’è grande entusiasmo, voglia di fare, emozione – ha detto ancora Nicolato ai microfoni di Sky Sport -. Speriamo di fare una buona gara, daremo sicuramente il massimo. Siamo felici di essere arrivati fin qui, siamo in un momento in cui non bisogna fare calcoli. La miglior vittoria è non aver rimpianti, ci muoviamo su questa linea e daremo tutto quello che abbiamo”.

VIRGILIO SPORT | 10-06-2019 15:44