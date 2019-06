Mondiale Under 20, vince l'Ucraina

Il Mondiale Under 20 delle sorprese e pieno di eliminazioni eccellenti fin dai primi turni si è concluso con la vittoria dell’Ucraina, che ha piegato per 3-1 la Corea del Sud nella finale giocata a Lodz conquistando così il primo titolo di categoria della propria storia.

Gli ucraini, che avevano eliminato l’Italia in semifinale, sono andati subito sotto per un rigore trasformato in apertura da Lee Kang-in.

Il primo tiro in porta dell’Ucraina è valso il pareggio, al 34’ con Supriaha, autore anche della rete del sorpasso in avvio di secondo tempo. La pressione della Corea nella ripresa non produce grandi pericoli, ben sventati da Lunin, poi Tsitaishvili la chiude allo scadere.



SPORTAL.IT | 15-06-2019 20:41