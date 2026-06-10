Mondiali: 11 ore di interrogatorio e il foglio di via, perché è stato espulso Artan. Lo sfogo dell'arbitro somalo

Gli Usa hanno vietato l'ingresso nel paese al miglior fischietto africano sospettando rapporti con organizzazioni terroristiche, la Fifa rischia

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Sono emersi nuovi retroscena sull’espulsione dell’arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan che non potrà arbitrare ai Mondiali dopo che gli è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti. Le autorità americane hanno giustificato la loro decisione affermando di aver ricevuto un avvertimento sui contatti di Omar Abdulkadir Artan con gruppi pericolosi e, dopo aver esaminato il suo telefono, hanno trovato diverse email e messaggi che confermavano tale informazione. Considerato il pericolo che ciò avrebbe potuto rappresentare per la sicurezza degli Stati Uniti, il visto è stato negato all’arbitro, che è stato quindi rimpatriato in Turchia, da dove si era imbarcato per gli Usa.

L’interrogatorio di 11 ore

L’arbitro ha parlato per la prima volta dall’incidente al New York Times. “Sono molto deluso. Sono solo un arbitro che cercava di realizzare il sogno di una vita, quello di essere a un Mondiale. Avevo tutti i documenti in regola, il visto giusto. Tutto. Credo che abbiano un problema con il mio Paese “. L’arbitro è stato interrogato per 11 ore in un colloquio con i funzionari, ai quali ha mostrato la documentazione FIFA per giustificare la sua presenza negli Stati Uniti, e questi hanno cercato online informazioni dettagliate sulla sua carriera per verificarle.

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Lo hanno interrogato sulla politica somala e sull’organizzazione terroristica jihadista e paramilitare Al-Shabab .Dopo il colloquio, è stato portato in una cella di detenzione separata dove è stato trattenuto per diverse ore prima di essere rimpatriato con un volo per Istanbul. Artan, nominato miglior arbitro africano nel 2025, sostiene che i funzionari non gli hanno fornito alcuna motivazione per negargli l’ingresso.

La motivazione dei funzionari Usa

“Questo individuo stava cercando di entrare negli Stati Uniti. Un controllo più approfondito da parte del CBP ha portato alla luce informazioni negative, tra cui un legame con presunti membri di organizzazioni terroristiche”, ha dichiarato un funzionario americano. Andrew Giuliani , direttore della task force della Casa Bianca per i Mondiali, ha dichiarato durante un evento a Washington che esisteva una “ragione impellente” per impedire all’arbitro di entrare, pur evitando di specificarne i motivi.

Il risarcimento della Fifa

Le autorità somale hanno sempre sostenuto che Artan possedesse un visto statunitense valido , ma la Somalia è tra i paesi soggetti alle restrizioni sull’immigrazione imposte dall’amministrazione Trump per motivi di sicurezza nazionale. La FIFA ora corre il rischio di dover corrispondere ad Artan quanto avrebbe guadagnato durante il torneo. Gli arbitri si aspettano di guadagnare circa 100.000 dollari (74.630 sterline), cifra che ora potrebbe essere devoluta all’arbiro e alla sua famiglia.